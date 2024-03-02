Elazığ Belediyesinden can dostlara 10 ton mama ve kuş yemi desteği
ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi, kent genelinde hayvanları koruma ve yaşatma adına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile sokak hayvanlarına ulaştırılması için hayvan severlere ücretsiz 10 ton kedi ve köpek maması ile kuş yemi desteğinde bulundu.
Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına ulaştırması için hayvanseverlere, ücretsiz kedi ve köpek maması ile kuş yemi dağıtımı gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan stantlarda ücretsiz dağıtılan mama ve kuş yemine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Stantta mama dağım programına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinççi, bu tür desteğin devam edeceğini kaydetti.
Vatandaşların faaliyete yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Pirinççi, "Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce bugün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanında can dostlarımız olan sokak hayvanları için kedi ve köpek maması ile kuş yemi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimiz bu anlamda ciddi ilgi gösterdiler" dedi.
Mama alan vatandaşlardan Ahmet Kara ise "Çok güzel bir davranış. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na çok teşekkür ederim. Ben beslemiyorum fakat bizim alt komşu besliyor ve ayrıyeten orada sokak hayvanları çok fazla olduğu için sokaklara bırakıyoruz" şeklinde konuştu.
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