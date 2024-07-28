Elazığ Cezaevi'ndeki suç örgütü liderinin ailesine silahlı saldırı - Son Dakika
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Elazığ Cezaevi'ndeki suç örgütü liderinin ailesine silahlı saldırı

Elazığ Cezaevi'nde hükümlü bulunan Kadir İnan'ın oğlu Ç. İnan ve yeğeni Y. İnan, Ankara'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Ç. İnan ve Y. İnan bacaklarından yaralandı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

28.07.2024 19:15
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DÜZGÜN BARIŞ DENİZ

(ANKARA) – Elazığ Cezaevi'nde, organize suç örgütü elebaşılığından hükümlü bulunan Kadir İnan'ın oğlu Ç. İnan ve yeğeni Y. İnan, Ankara'da silahlı saldırıya uğradı. Ç. İnan ve Y. İnan bacaklarından yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Keçiören ilçesinde meydana geldi. Elazığ Cezaevi'nde hükümlü bulunan Kadir İnan'ın oğlu Ç. İnan ve yeğeni Y. İnan kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Ç. İnan ve Y. İnan bacaklarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başattı.

Kaynak: ANKA

Ankara, Elazığ, Olay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Cezaevi'ndeki suç örgütü liderinin ailesine silahlı saldırı - Son Dakika
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