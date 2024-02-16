Elazığ'da 1 göçmen kaçakçısı ile 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 1 göçmen kaçakçısı ile 2 düzensiz göçmen yakalandı

Elazığ\'da 1 göçmen kaçakçısı ile 2 düzensiz göçmen yakalandı

Elazığ'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir araçta, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan 2 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı. Araç sürücüsü ise yabancı uyruklu kişilerin ülke içinde naklini yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ve düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

16.02.2024 18:27
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Elazığ'da 1 göçmen kaçakçısı ile 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, yabancı uyruklu A.İ. (27) ve M.E'nin (19) yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda araç sürücüsü A.E, para karşılığı yabancı uyruklu kişilerin ülke içinde naklini yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elazığ'da 1 göçmen kaçakçısı ile 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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