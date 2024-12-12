Elazığ'da 105 Hükümlü Yakalandı

Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 105 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 ayda çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Çalışma neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 105 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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