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Elazığ'da 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da yapılan operasyonda, bir araç ve konteyner yüklü tırda zemin bölümüne gizlenmiş 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar bulundu. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ\'da 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
15.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:55
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Elazığ'da konteyner yüklü tırda 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce, Diyarbakır'dan gelen ve birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen bir araç ve konteyner yüklü tırda narkotik köpek yardımıyla arama yapıldı.

Yapılan aramada, tırın dorse kısmında bulunan konteynerin zemin bölümüne gizlenmiş zift ve boya ile streçlenmiş 168 parça halinde 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

El konulan araç, tır ve konteynerler yediemin otoparkına götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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