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Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

ELAZIĞ - Elazığ'da 15 Temmuz demokrasi zaferinin 8'inci yıl dönümünde şehitlikler ziyaret edilip mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Elazığ'da çeşitli programlar düzenleniyor. Bu çerçevede ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar tarafından İcadiye, Elazığ ve Harput şehitliği ziyaret edildi. Sara Hatun Camii imam hatibi Emrullah Demirbağ'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program devamında İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın dua etmesiyle devam etti.

Daha sonra, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile şehit yakınlarının katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.