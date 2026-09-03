Elazığ'da 153 okul servis sürücüsüne yeni eğitim yılı öncesi trafik güvenliği eğitimi verildi
Elazığ'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde 153 okul servis sürücüsüne trafik güvenliği eğitimi verildi.
Elazığ'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde 153 okul servis sürücüsüne trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eğitimde, okul servis sürücüleri trafik güvenliğine ilişkin çeşitli konularda bilgilendirildi.
Eğitimde sürücülere hız limitleri ve trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, öğrencilerin güvenli şekilde indirilip bindirilmesi konusunda bilgi verildi, seyir halinde cep telefonu kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaştırılması için okul servis sürücülerinin trafik kurallarına titizlikle uymalarının önemine dikkat çekildi.
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