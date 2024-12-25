Elazığ'da 16 Şüpheli Ruhsatsız Silah ile Yakalandı

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Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız 14 tabanca ve 3 pompalı tüfek ile 68 fişek ve 4 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.