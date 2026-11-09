Elazığ'da 16 yaşındaki çocuk, annesine şiddet iddiasıyla babasını bıçakla öldürdü - Son Dakika
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Elazığ'da 16 yaşındaki çocuk, annesine şiddet iddiasıyla babasını bıçakla öldürdü

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Elazığ\'da 16 yaşındaki çocuk, annesine şiddet iddiasıyla babasını bıçakla öldürdü
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Elazığ'da 16 yaşındaki çocuk, annesine şiddet uyguladığı iddia edilen 39 yaşındaki babasını bıçakla öldürdü. Çocuk gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve babanın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

ELAZIĞ'da U.E.B. (16), annesine şiddet uyguladığı iddia edilen babası Y.B.'yi (39) bıçaklayarak öldürdü. U.E.B. gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Abdullah Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Y.B., evde iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşine şiddet uyguladı. Bunun üzerine araya girmeye çalışan oğlu U.E.B. ile Y.B. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında U.E.B., babasını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.B., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Y.B.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, U.E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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