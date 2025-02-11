Elazığ'da 2024 Yılı İçin 749 Terör Operasyonu Düzenlendi

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ELAZIĞ Valisi Numan Hatipoğlu, "Terörle mücadele kapsamında yaptığımız çalışmalar, PKK/KCK ile yaptığımız mücadele çalışmaları kapsamında, 2024 yılı itibariyle 607 kırsal ve 142 şehir operasyonu olmak üzere 749 operasyon gerçeklemiş, bu operasyonlarda 14 kişi tutuklanmıştır" dedi.

Valilikte düzenlenen asayiş ve bilgilendirme toplantısına Vali Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan katıldı. Vali Hatipoğlu, kentte 2024 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 749 operasyon düzenlendiğini belirterek, "Terörle mücadele kapsamında yaptığımız çalışmalar, PKK/KCK ile yaptığımız mücadele çalışmaları kapsamında, 2024 yılı itibariyle 607 kırsal ve 142 şehir operasyonu olmak üzere 749 operasyon gerçeklemiş, bu operasyonlarda 14 kişi tutuklanmıştır. Diğer terör örgütlerine karşı da etkin bir mücadele sürdürülmüş olup, 89 operasyon gerçekleştirilmiş ve 11 kişi tutuklanmıştır" dedi.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,