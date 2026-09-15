Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen kazada yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
N.K. yönetimindeki 23 AFF 263 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda M.B. idaresindeki 34 PAE 526 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle 23 AFF 263 plakalı otomobil, park halindeki 23 HU 302 plakalı otomobile çarptı.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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