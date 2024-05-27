Elazığ'da 3 Metrelik Dev Yılan Korkuttu - Son Dakika
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Elazığ'da 3 Metrelik Dev Yılan Korkuttu

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir ağacın üzerindeki yaklaşık 3 metrelik yılan görenleri korkuttu. Ağın ilçesi Beyelması köyünde koyunlarını otlatan Gökhan Elitaş, ağacın üstünde dev bir yılan gördü. Bunun üzerine Elitaş, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu ile görüntüledi. Ağacın üzerindeki dev yılan, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

27.05.2024 20:53
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Elazığ'da 3 metrelik dev yılan korkuttu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir ağacın üzerindeki yaklaşık 3 metrelik yılan görenleri korkuttu.

Ağın ilçesi Beyelması köyünde koyunlarını otlatan Gökhan Elitaş, ağacın üstünde dev bir yılan gördü. Bunun üzerine Elitaş, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu ile görüntüledi. Ağacın üzerindeki dev yılan, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Kaynak: İHA

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