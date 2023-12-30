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Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ merkezinde saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,36 kilometre olarak belirlendi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Elazığ\'da saat 16.26\'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
30.12.2023 - 17:01,
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Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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