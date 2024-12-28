Elazığ'da 45 Köy Yolu Açıldı

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Elazığ'da 45 köy yolu ulaşıma açıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da kiplerin çalışması ile kar yağışıyla birlikte kapanan 106 köy yolunun 45'i ulaşıma açıldı.

Elazığ'da gün boyu etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrasında kent genelinde bulunan 547 köy yolunun 106'sı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi 99 araç 120 personel ile yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 106 köy yolunun 45'i ulaşıma açılırken 61'inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.