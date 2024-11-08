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Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Elazığ'ın yanı sıra Diyarbakır'da da hissedildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası saat 17.20 itibarıyla kentte AFAD ve 112 ihbar hattına herhangi bir hasar bildiriminde bulunulmadığı belirtilerek, "Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadesine yer verildi.