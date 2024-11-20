Elazığ'da 5. Kitap Fuarı Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Elazığ'da 5. Kitap Fuarı Büyük İlgi Görüyor

Elazığ'da düzenlenen 5. Kitap Fuarı, 110 yayınevinin katılımıyla büyük bir beğeni topladı. Fuar, hem Elazığlılar hem de çevre illerden gelen kitapseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yazarlar ve şairlerin imza günleri ve söyleşi programlarıyla renklenen fuar, 24 Kasım'a kadar açık kalacak.

20.11.2024 18:55
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Elazığ'da Kitap Fuarına yoğun ilgi

ELAZIĞ - Elazığ'da bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 110 yayınevinin katılımıyla kapılarını açan Kitap Fuarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde, 110 yayınevinin katılımıyla 16 Kasımda kapılarını açan Kitap Fuarı, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Elazığlıların yanı sıra çevre illerden de gelen kitapseverler, fuarı ziyaret ederek hem kitap almanın hem de yazarlarla buluşmanın keyfini çıkarıyor. Oldukça geniş bir kitap yelpazesiyle okurları ağırlayan fuarda, Elazığlı yazarlar başta olmak üzere toplam 34 yazar ve şair imza günleri ve söyleşi programlarıyla okuyucularla buluşuyor. Fuar, her gün 10.00-21.00 saatleri arasında 24 Kasım tarihine kadar kitap dostlarını ağırlamaya devam edecek. Aynı zamanda çocuklara kitap sevgisi aşılama amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından, çocuklara 75 lira değerinde hediye çeki dağıtılıyor.

Kitap fuarının güzel geçtiğini belirten yazar Hamza Ergen, "Çok yoğun bir talep var. İnsanlar okuma alışkanlıklarını geliştirmeye çalışıyorlar. Burada gördüğümüz kadarıyla da ülkemizde okuma potansiyelimizin biraz daha arttığını hissedebiliyoruz. Bu anlamda bizler memnunuz. Genel itibariyle hafta içi gündüz saatlerinde çok fazla öğrenci geliyor. Belediyemizin dağıttığı hediye çeklerinden dolayı öğrencilerimiz burada alışveriş yapma imkanı buluyor. Bu da çocuklarımız için ekstra bir imkan sağlamış oluyor. Aileler de hafta sonları ve akşam 17.00'dan sonra yoğun bir ilgi gösteriyor. Özellikle çocuk kitaplarında güzel satış imkanları oluyor. Buradaki arkadaşlarla görüştüğümüzde onlar da kitap satışlarından dolayı memnun olduklarını belirtiyor. Elazığlı yazarlar olarak satışlarımız fena değil. Zaten hocalarımızın birçoğu uzun zamandır yazarlık mesleğini icra etmektedir" dedi.

Çocukların kitaplara çok meraklı olduğunu ifade eden Minire Kaya, "Çocukların talepleri genel olarak masal kitaplarına oluyor. Fuar genelde hafta sonu daha kalabalık oluyor. Hafta içi ise iş çıkışından sonra yoğunluk yaşanıyor. Elazığlıların da kitaplara karşı bir ilgisi var. Özellikle tarih kitapları ve klasik kitaplara karşı ilgileri var" diye konuştu.

Kitap okumayı sevdiğini dile getiren öğrencilerden Berat Kaya, "Burada güzel hikaye kitapları var. 3 tane hikaye kitabı diye bir tane kitap ayracı hediye ettiler. Elazığ Belediyesi tarafından verilen çek ile bir tane daha kitap aldım. Buradaki kitapları çok beğendim, aklımda kalan kitapları da hafta sonu geldiğimde alacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da 5. Kitap Fuarı Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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