Elazığ'da 5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da 5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı

Elazığ\'da 5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı

Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katındaki balkondan dengesini kaybeden 5 yaşındaki erkek çocuk, ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

24.06.2024 21:51
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Elazığ'da bir binanın 4. katındaki balkondan düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Sanayi Mahallesi Çelebi Sokak'taki apartmanın 4. katında oturan, ismi henüz öğrenilemeyen 5 yaşındaki erkek çocuk, dengesini kaybederek balkondan düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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