Elazığ'da 6 Bin Yıllık Kutsal Ocaklar Bulundu

15.08.2025 12:18
Elazığ'da yürütülen kazılarda 6 bin yıllık iki kutsal ocak ve Karaz çömlekleri keşfedildi.

Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda yaklaşık 6 bin yıllık 2 kutsal ocak, testi ve çok sayıda Karaz tipi çömlek bulundu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Tadım köyünde yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde sürdürülen arkeolojik kazılarla bölgenin binlerce yıllık geçmişinin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında yürütülen çalışmalarda, önemli bulgulara ulaşıldığını aktaran Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Kazılarda, 11,60 metre uzunluğunda ve 5,70 metre genişliğinde, üç bölümden oluşan ve duvar kalınlığı 50-60 santimetre olan 66 metrekarelik dikdörtgen planlı bir konut kalıntısı ortaya çıkarıldı. Konutun zemini, sıkıştırılmış toprak üzerine kum, kil ve kireç karışımıyla oluşturulmuş sarı renkli bir tabakayla kaplı. Güney odada, zemine sabitlenmiş iki kutsal ocak, geometrik bezemeli tek kulplu bir testi ve çok sayıda Karaz tipi çömlek bulundu. 2024'te bulunan örneklerden farklı olarak, bu ocaklar iki başlı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ocaklarda güç ve kudreti simgeleyen hayvan betimlemeleri yer alıyor. Kazı ekibindeki uzmanlar, tek kulplu testinin dönemin inanç sistemine göre kurban kanı veya kutsal sıvıların sunumunda kullanıldığını değerlendiriyor."

Hatipoğlu, önceki yıl farklı alanlarda bulunan bir sabit ve bir taşınabilir kutsal ocakta baba, anne ve çocuk figürleriyle stilize insan-hayvan formlu tasarımlar bulunduğunu belirterek, şu ifadelerde bulundu:

"Bu alanlarda ayrıca bir dağ keçisi bezemeli çömlek ve 12 Nahçıvan tipli Karaz çömleği ortaya çıkarılmış, buluntular M.Ö. 4000-3000 yıllarına tarihlendirilmişti. 2025 yılı kazılarında ise aynı bölgede bitişik nizamda inşa edilmiş iki konut kalıntısı ile bunlara ait beş sunak kaidesi gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca bir sunak ve ona ait kan oluğu bulundu. Uzman arkeologlar, kesici alet izleri taşıyan bu sunağın tanrı ve tanrıçalar için gerçekleştirilen insan ve hayvan kurban ritüellerinde kullanıldığını belirtiyor. Kan oluğu çevresinde insana ait diş ve kemikler ile hayvan kemikleri yer aldı. Konut içerisinde hayvan kemiklerinden yapılmış delici aletler, pişmiş toprak ve taş ağırlıklar ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, bu buluntuların bölgede gelişmiş bir dokumacılık kültürünün varlığına işaret ettiğini ifade ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamına alınan Tadım Kalesi ve Höyüğü kazılarında, ilimizin kadim kültürünün izlerini bilimsel yöntemlerle gün yüzüne çıkarmak ve elde edilen bulgularla tarihe ışık tutmak amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Arkeoloji, Kültür, Güncel, Son Dakika

