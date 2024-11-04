Elazığ'da 6 Kişiye Obezite Cerrahisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da 6 Kişiye Obezite Cerrahisi

Elazığ\'da 6 Kişiye Obezite Cerrahisi

Artvin'den gelen aynı aileden 6 kişiye Elazığ'da obezite cerrahisi başarıyla uygulandı.

04.11.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Artvin'den gelen aynı aileden 6 kişiye obezite cerrahisi uygulandığı ve hastaların başarıyla geçen cerrahi müdahalenin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, aynı aileden 6 hasta fazla kiloları nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Hastalara Genel Cerrahi Kliniğinde görevli Opr. Dr. Nizamettin Kutluer ve ekibi tarafından cerrahi müdahalede bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutluer, hastanenin tam teşekküllü olmasından dolayı hastalar tarafından tercih edildiğini belirtti.

Son olarak Artvin'den aynı aileden 6 hastanın hastanelerine başvurduğunu ifade eden Kutluer, şunları kaydetti:

"Bu ameliyatta başarılı olduğumuzu duyunca toplu olarak geldiler. Hala, kız kardeş, yeğen, anne, oğul, amca olmak üzere 6 hastamız bu ameliyat için Karadeniz'den gelerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ni ve bizleri tercih ettiler. Başarılı bir şekilde ameliyatlarını yaptık. Takiplerini sağlamak üzere sağlıkla taburcu ettik."

"Obezite merkezi haline geldik"

Kutluer, hastaların sunulan sağlık hizmetinden memnun bir şekilde hastaneden ayrıldığını belirterek, "Son yıllarda daha da gelişerek obezite merkezi haline geldik. Hastalar ameliyat olduktan sonra gittikleri yerlerde hastanemizi ve bizi önerdikleri için her geçen gün daha fazla tercih ediliyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için hastanemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

5 yakını ile hastanede obezite tedavisi gören Safa Erkılıç (19), yaklaşık bir ay önce amcası İbrahim Erkılıç'a bu hastanede obezite cerrahisi uygulandığını, amcasının tedaviden sonuç alması üzerine ailece Artvin'den Elazığ'a geldiklerini belirtti.

Refakatçi olarak gelen annesinin de kilo problemi olduğunu, hastaneyi görüp, doktorla görüştükten sonra onun da obezite tedavisi görmeye karar verdiğini aktaran Erkılıç, kendilerine tedavi hizmeti sunan doktor ve tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Obezite Cerrahisi, Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Hastane, Güncel, Artvin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 6 Kişiye Obezite Cerrahisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
20:31 Ege Denizi’nde 5,3 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 14:10:06. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da 6 Kişiye Obezite Cerrahisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.