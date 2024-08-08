Elazığ\'da 66 İşyerinde Kaçak ve Sahte Alkol Denetimi Yapıldı

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Türkiye\'nin yanı başında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ELAZIĞ'da jandarma ekipleri tarafından 66 işyerinde kaçak ve sahte alkol denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet ve asayişi ile kamu güvenliğinin sağlanması, kaçak ve sahte alkol sarışının engellenmesi, genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla, alkol satışı yapılan 66 işyerinde denetim yapıldı. Denetimlerde 2 bin 177 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Tamer ÖREN/ELAZIĞ,