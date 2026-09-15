Elazığ'da 8 lise çevresinde Narko Alan denetiminde bir sürücüye 81 bin lira ceza - Son Dakika
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Elazığ'da 8 lise çevresinde Narko Alan denetiminde bir sürücüye 81 bin lira ceza

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Elazığ'da gençleri uyuşturucu ve diğer tehlikelerden korumak amacıyla 8 lise ve çevresinde "Narko Alan" uygulaması yapıldı. Denetimlerde 176 şahıs ve 38 araç sorgulanırken ehliyetsiz araç kullanan 1 motosiklet sürücüsüne 81 bin lira idari para cezası uygulandı.

Elazığ'da gençleri uyuşturucu ve diğer tehlikelerden korumak, okul çevrelerinde huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 ekip ve 36 personelin katılımıyla 5 bölgede bulunan 8 lise ve çevresinde denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında 176 şahıs ve 38 araç sorgulandı.

Denetimlerde, 1 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 81 bin lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, gençlerin güvenliğine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Uyuşturucu, Güvenlik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 8 lise çevresinde Narko Alan denetiminde bir sürücüye 81 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 8 lise çevresinde Narko Alan denetiminde bir sürücüye 81 bin lira ceza - Son Dakika
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