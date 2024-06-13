Elazığ'da 9 Katlı Pansiyonda Yangın Çıktı

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Elazığ'da 9 katlı bir pansiyonda çıkan yangın hasara yol açtı.

İstasyon Caddesi'ndeki bir pansiyonun 5'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanlar tüm binayı sardı.

Pansiyonda bulunanlar kendi imkanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıktı.

İftaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın pansiyonda hasara neden oldu.