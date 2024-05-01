Elazığ'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Elazığ\'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, aralarında polis, sağlık görevlisi ve hasta bulunan 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişinin psikiyatri hastası olduğu ve ambulansın hastayı taşıdığı sırada kaza meydana geldiği belirtildi.

01.05.2024 14:09
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Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aralarında polis, sağlık görevlisi ve hastanın da bulunduğu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

D.M. yönetimindeki 24 EC 290 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen D.C. idaresindeki 21 ABT 378 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada, ambulansta bulunan 2 polis, 2 sağlık görevlisi ve hasta ile hafif ticari aracın sürücüsü D.M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan D.M, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan D.M'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Diyarbakır'dan gelen ambulansın Elazığ'daki bir hastaneye psikiyatri hastasını götürdüğü, polislerin de refakatçi olarak ambulansta bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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