Elazığ'da Anestezi Doktoru Ölü Bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da Anestezi Doktoru Ölü Bulundu

Fırat Üniversitesi'nde görevli anestezi doktoru S.B., evinde ölü bulundu. Olayın nedeni araştırılıyor.

11.11.2024 16:23
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Elazığ'da anestezi doktoru evinde ölü bulundu.

Fırat Üniversitesi Hastanesinde görevli anestezi doktoru S.B. (36), sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.

S.B'ye ulaşamayan meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında S.B'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.

S.B'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Fırat Üniversitesi, Anestezi, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Suç, Son Dakika

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