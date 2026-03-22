Elazığ'da Asansör Kazası: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

ELAZIĞ'da bayram ziyaretine gittikleri apartmanda bindikleri asansörün hızla aşağı inmesi sonucu mahsur kalan aileden 2 kişi, evlerine döndükten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Bayram ziyareti için yakınlarına giden aile, ziyaret sonrası asansöre bindi. Asansörün hızla aşağı inmesi sonucu aile fertlerinden 2 kişi hafif yaralandı. Asansörde mahsur kalan aile, bina sakinlerinin yardımıyla çıkarıldı. Aile, daha sonra Ataşehir Mahallesi'ndeki evlerine döndü. Evlerine dönen aile fertlerinden 2'si bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,