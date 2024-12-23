Elazığ'da Asayiş Raporu: 223 Olay, 14 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Asayiş Raporu: 223 Olay, 14 Tutuklama

Elazığ'da bir haftada 223 asayiş olayı gerçekleşti, 14 şüpheli tutuklandı, 53 kişi yakalandı.

23.12.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 16-23 Aralık'ta meydana gelen 223 asayiş olayında yakalanan 187 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 68 bin 142 kişi ve 24 bin 280 araç kontrol edildi, aranan 53 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 18'i tutuklandı. Çalıntı kaydıyla aranan otomobil bulundu.

Kontrol edilen 7 bin 251 araçtan 2 bin 571'ine cezai işlem uygulandı, 129 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu, 7 tabanca, 2 tüfek, 41 fişek, 2 kesici alet, 515,89 gram esrar, 7,45 gram metamfetamin, 18 gram bonzai ve sentetik ecza ele geçirildi.

Ayrıca kaçak 20 kilogram nargile tütünü, 3 bin 200 dolu makaron, 2 kazı malzemesi ve 5 bin 880 kilogram büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 21 trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Elazığ Valiliği, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Aralık, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Asayiş Raporu: 223 Olay, 14 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
09:36 Kızılay, Doğanay kardeşlere ait fabrikayı 370 milyon TL bedelle satın aldı Kızılay, Doğanay kardeşlere ait fabrikayı 370 milyon TL bedelle satın aldı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 19:30:48. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Asayiş Raporu: 223 Olay, 14 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.