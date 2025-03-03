Elazığ'da Asayiş Raporu Açıklandı

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Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 24 Şubat-2 Mart'ta meydana gelen 183 asayiş olayında yakalanan 186 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 65 bin 179 kişi ve 44 bin 946 araç kontrol edildi, aranan 406 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 3 bin 295'ine cezai işlem uygulandı, 172 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda, 7 tabanca, 5 tüfek, 3 kesici alet, 27 fişek, gümrük kaçağı 79 elektronik sigara, 50 puro, 5 bin makaron, 75 kilogram tütün, 20 kilogram nargile tütünü, 320 paket sigara ile sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda da 22 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 9 gram bonzai, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 170 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 23 trafik kazasında 36 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 8 kişi bulundu.