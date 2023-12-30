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Elazığ'da Asayiş Uygulamalarında 5 Hükümlü, 7 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Asayiş Uygulamalarında 5 Hükümlü, 7 Kişi Yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, 28-29 Aralık tarihlerinde yapılan çalışmalarda 5 hükümlü ve 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu madde bulunduranlar ve çeşitli suçlardan hüküm giymiş olanlar da bulunmaktadır. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, esrar ve metamfetamin gibi maddeler ele geçirildi. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ\'da Asayiş Uygulamalarında 5 Hükümlü, 7 Kişi Yakalandı
30.12.2023 - 22:29,
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Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5'i hükümlü, 7 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 28-29 Aralık'ta çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi ile "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay, "basit yaralama" suçundan 7 ay ve 2 yıl, "uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 681,84 gram esrar, 6,55 gr metamfetamin ele geçirildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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