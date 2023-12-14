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Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesi Organ Gazi Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Elazığ\'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
14.12.2023 - 22:51,
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Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesi Organ Gazi Caddesi'nde bulunan iki katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA
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