Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi

Geniş Video İzle

Elazığ'da 27 yaşındaki bir kadın, boşandığı eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, yaşam mücadelesini 9 gün sonra kaybetti.

30.06.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da boşandığı eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan Yüsra Binnaz Çimtay (27), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

ÇOCUĞUNU BIRAKMAK İÇİN GELİP DEFALARCA BIÇAKLADI

22 Haziran'da Aksaray Mahallesi'nde Enes Eyüp Koca, çocuğunu bırakmak bir süre önce boşandığı Yüsra Binnaz Çimtay'ın kaldığı evin önüne geldi. Burada Koca ile eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Enes Eyüp Koca, yanında getirdiği bıçakla Yüsra Binnaz'ı 10 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yüsra Binnaz Çimtay, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Enes Eyüp Koca ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüsra Binnaz Çimtay ise 9 gündür tedavi gördüğü hastanede, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Çimtay'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi
Kaynak: DHA

Elazığ, Otopsi, Eyüp, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Özlem Çağlıyan: yazık yine bı evlat daha yetim kaldı. 26 0 Yanıtla
  • Emre Bey: Cezai müeddiyeler ağır olmalı. 15 2 Yanıtla

09:17 Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor
08:15 Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı’nı dağıtırım Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım
02:29 Yangın yerine dönen Kayseri’de güvenlik önlemleri artırıldı Vali Gökmen Çiçek’ten önemli çağrı Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı
22:53 Kayseri’de mide bulandıran olay Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi
09:59 Ayşe Ateş’ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım Ayşe Ateş'ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım
09:11 Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul’a geliyor Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul'a geliyor
09:03 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar’dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar'dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım
09:02 Sürprize izin vermediler İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı Sürprize izin vermediler! İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı
08:43 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı
08:40 Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı
00:03 Kayseri’deki taciz olayının ardından MHP’li Özdemir’den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz
23:09 Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı 9 gün sonra acı haber geldi Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi
21:19 Muğla’da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu
21:08 Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3’üne mezar oldu Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3'üne mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 09:31:19. #1.12#
SON DAKİKA: Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement