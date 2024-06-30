Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi

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Elazığ'da boşandığı eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan Yüsra Binnaz Çimtay (27), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

ÇOCUĞUNU BIRAKMAK İÇİN GELİP DEFALARCA BIÇAKLADI

22 Haziran'da Aksaray Mahallesi'nde Enes Eyüp Koca, çocuğunu bırakmak bir süre önce boşandığı Yüsra Binnaz Çimtay'ın kaldığı evin önüne geldi. Burada Koca ile eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Enes Eyüp Koca, yanında getirdiği bıçakla Yüsra Binnaz'ı 10 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yüsra Binnaz Çimtay, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Enes Eyüp Koca ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüsra Binnaz Çimtay ise 9 gündür tedavi gördüğü hastanede, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Çimtay'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.