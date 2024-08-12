Elazığ\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, ormanlık ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kösebayır köyü mevkisindeki ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 25 personel ile helikopter, 3 arazöz, su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, greyder ve kepçe sevk edildi.

Yangın, jandarma ekipleri ve vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.