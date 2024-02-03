 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da cinayetten 15 yıl hapis cezası bulunan kişi 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da cinayetten 15 yıl hapis cezası bulunan kişi 7 yıl sonra yakalandı

Elazığ\'da cinayetten 15 yıl hapis cezası bulunan kişi 7 yıl sonra yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülen cinayet davasının ardından adliye çıkışında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın Sivrice ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler, operasyon düzenleyerek hükümlüyü yakaladı ve cezaevine teslim etti.

03.02.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da cinayetten 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi 7 yıl sonra yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos 2017'de İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülen cinayet davasının ardından adliye çıkışında meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın Sivrice ilçesinde olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Adliyesi, Sivrice, Elazığ, Yakalama, Cinayet, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da cinayetten 15 yıl hapis cezası bulunan kişi 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 17:14:47. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da cinayetten 15 yıl hapis cezası bulunan kişi 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement