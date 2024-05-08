Elazığ'da dağ keçileri sürü halinde böyle görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da dağ keçileri sürü halinde böyle görüntülendi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, popülasyonundaki artış ile dikkat çeken dağ keçileri, sürü halinde otlanırken görüntülendi. Boş arazide yemlenen dağ keçisi sürüsü bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

08.05.2024 20:48
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Elazığ'da dağ keçileri sürü halinde böyle görüntülendi

Popülasyondaki artış görüntülere de yansıyor

ELAZIĞ - Son dönemde, popülasyonundaki artış ile dikkat çeken dağ keçileri, sürü halinde otlanırken görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde görüntülendi. Boş arazide yemlenen dağ keçisi sürüsü bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Kararına göre, ülke genelinde 225 yaban keçisi, 57 kızılgeyik, 17 çengel boynuzlu dağ keçisi, 17 karaca ve 1 Anadolu yaban koyunu avlanmasına izin verildi. Anadolu yaban koyununu avlama ücreti 675 bin lira olarak belirlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da dağ keçileri sürü halinde böyle görüntülendi - Son Dakika

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