Elazığ'da Dağcılık Kulübü Açıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Dağcılık Kulübü Açıldı

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ELDAK, Elazığ'da dağcılık ve arama kurtarma sporları için açılışını gerçekleştirdi.

18.01.2025 14:23
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Elazığ'da Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü açılışı gerçekleştirildi

ELAZIĞ - Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK), yoğun katılımla gerçekleşen törenle resmi açılışını yaptı. Kulüp, dağcılık, arama kurtarma, bisiklet, kayak ve trekking gibi branşlarda sporcu yetiştirmeyi ve profesyonel faaliyetler yürütmeyi hedefliyor.

Elazığ'da faaliyetlerine Ekim ayında başlayan ELDAK, düzenlenen törenle resmi açılışını gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda, kulüp yöneticileri hedef ve projelerini paylaştı. Öte yandan, ilk genel kurulu gerçekleştirilen kulübün başkanı Murat Bahçeci oldu.

"Kulübün amacı, sporcu yetiştirmek"

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü Başkanı Murat Bahçeci, "2 Ekimde Elazığ'da ihtiyaç olan yeni bir oluşumla yola çıktık. Güçlü ve sporculardan oluşan bir ekip oluşturduk. Faaliyetlerimize başladık. Dağcılık anlamında başladık ama hedefimiz arama kurtarma ile alakalı ekipler oluşturmak. 2025 yılı faaliyetlerimiz de yurt içinde ve yurt dışında yine olacaktır. Başlangıç seviyesi için herkesin katılabileceği doğa yürüyüşleri, kamp ve günü birlik faaliyetlerimiz olacaktır. Bir sonraki adımda ise profesyonel anlamda sporcuların yetişebilmesi için dağcılığın farklı branşlarına evrilme de olacak. Bunların hepsi eğitim ile olacak. Kulübün amacı, sporcu yetiştirmek. Kendi branşımızda bu amaçla yola çıktık. Bugün ilk genel kurulumuzu gerçekleştirdik, yönetimimizi oluşturduk. yönetimimiz güçlü ve herkes alanında çok iyi" dedi.

Spor kulübü yönetiminde Furtan Tunçel ise "Bugün gururla açılışımızı gerçekleştirdik. Ekim ayı itibariyle faaliyete başladığımız kulüp olarak bugün kulüp evimizi de Elazığ'a ve bölgeye kazandırmamızın mutluluğu içerisindeyiz. Çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi artık daha profesyonel bir şekilde devam ettireceğiz. Çalışmalarımız içerisinde bisiklet, dağcılık, dağcılık, arama kurtarma, kayak ve trekking gibi faaliyetlerimiz mevcut. Bu faaliyetlerimiz için bir toplanma alanı ve bir eğitim alanı olarak tasarladığımız Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü evimizde misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Yoğun bir katılımla bugün açılışımızı gerçekleştirdik. Müdürlerimize, üyelerimize ve herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Elazığ\'da Dağcılık Kulübü Açıldı
Kaynak: İHA

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