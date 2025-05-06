Elazığ'da Dağcılık Spor Tırmanışı Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Elazığ'da Dağcılık Spor Tırmanışı Türkiye Şampiyonası başladı

Elazığ'da Dağcılık Spor Tırmanışı Türkiye Şampiyonası başladı Spor Tırmanışı Türkiye Şampiyonası, 43 il ve 350 sporcunun katılımıyla Elazığ'da başladı.

06.05.2025 16:28
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Elazığ'da Dağcılık Spor Tırmanışı Türkiye Şampiyonası başladı

ELAZIĞ - Spor Tırmanışı Türkiye Şampiyonası, 43 il ve 350 sporcunun katılımıyla Elazığ'da başladı.

Dağcılık Spor Tırmanışı Türkiye Şampiyonası Elazığ ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda başladı. Açılışı yapılan ve 4 gün sürecek olan turnuvaya, 43 ilden 350 sporcu katıldı.

Sporcuların spora olan ilgisini daha da artırmasını önemsediklerini dile getiren Vali Numan Hatipoğlu, "Bu tesisler sizler için yapıldı. Daha iyilerini yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz, bu hedef doğrultusunda bundan sonraki süreçlerde de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz, fiziki ve zihnen gelişmiş olarak, yarınlarımızı emanet almış olsunlar" dedi.

Elazığ Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren ise "Valimizin, spora ve sporculara katkılarla ilimizde şampiyonalar yapılmaya devam ediyor. Yapılan spor tesisleriyle birlikte sporcularımızın hem milli takımlara hem de uluslararası derece elde edebilmesiyle birlikte, ilimizde birçok şampiyonayı organize edebiliyoruz. Bugünde, dağcılık Spor Tırmanışı Türkiye Şampiyonasını Elazığ'da organize ettik. Elazığ aziz bir şehrimiz. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri fazla olan bir şehrimiz. Bu şehrimizde, biz birçok turnuva yaptık. Bugün yine aynı saatte, Floo curling turnuvamızı gerçekleştirdik. Mayıs ve haziran ayları içerisinde birçok şampiyonayı icra edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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