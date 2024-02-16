Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

Elazığ\'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da yapılan asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda açıktan, ikametten ve oto hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, esrar ve skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

16.02.2024 18:21  Güncelleme: 18:22
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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-15 Şubat'ta kent genelinde asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, kentin farklı mahallerinde gerçekleşen açıktan, ikametten ve oto hırsızlığı olaylarına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, 7 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında 3 ruhsatsız tabanca ile 31 fişek, pompalı tüfek, 53,12 gram esrar ve 32 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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