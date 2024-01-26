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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Elazığ'da İcadiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, kasten yaralama ve zorla senet imzalatma suçlarını işleyen 3 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kesici alet, demir beyzbol sopası, 5 imzalı senet, 2 boş senet ve senet defteri ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı. Ayrıca başka bir olayın şüphelisi de ruhsatsız tabanca ve kesici alet ile yakalandı. Kent merkezinde durdurulan 2 kişinin ise üst ve araç aramasında ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve 60 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Elazığ\'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
26.01.2024 - 20:48,
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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün İcadiye Mahallesi Tekel Sokak'ta meydana gelen olayda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, kasten yaralama ve zorla senet imzalatma suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma neticesinde kimlikleri ve adresleri belirlenen 3 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kesici alet, demir beyzbol sopası, 5 imzalı senet, 2 boş senet ve senet defteri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen kasten yaralama olayının şüphelisi, üzerinde ruhsatsız tabanca ve kesici alet ile yakalandı.

Ayrıca kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin yapılan üst ve araç aramasında ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve 60 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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