Elazığ'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada, çeşitli unvanlar kullanarak çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.