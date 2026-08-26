Elazığ'da Fabrikada Yangın: 5 Yaralı
Elazığ'daki yalıtım fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, 5 işçi hafif yaralandı.
5 İŞÇİNİN YARALANDIĞI YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Elazığ'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yalıtım fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Numan Hatipoğlu, yangında 5 işçinin hafif yaralandığını, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü söyledi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.
ELAZIĞ,
Kaynak: DHA
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