Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde İŞKUR Gençlik kurasında 2 bin 708 kişi belirlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde İŞKUR Gençlik kurasında 2 bin 708 kişi belirlendi

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Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri için İŞKUR Gençlik Programı kapsamında noter huzurunda yapılan kurayla 2 bin 708 kişi belirlendi. Asil ve yedek listelerin açıklandığı programda öğrenciler haftada en fazla 3 gün çalışacak ve günlük 1375 lira alacak.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2 bin 708 kişinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Fırat Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle programa katılmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlendi.

Üniversitenin resmi YouTube hesabından canlı yayımlanan çekilişin ardından aday listeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Program kapsamında öğrenciler, üniversitenin farklı birimlerinde haftada en fazla 3 gün görev alabilecek. Öğrencilere çalıştıkları her gün için 1375 lira ödeme yapılacak.

Program, 16 Kasım 2026'da başlayacak, 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Kaynak: AA
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