Elazığ'da Fizyoterapi Teknikeri Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Fizyoterapi Teknikeri Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Elazığ\'da Fizyoterapi Teknikeri Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi'nde özel bir hastanenin arka girişinde tartıştığı eşi Burcu Demir'i tabancayla öldüren M.C. isimli zanlı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanmıştır. Fizyoterapi teknikeri Demir'in cenazesi ise Karakoçan ilçesindeki cemevinde kılınan namazın ardından toprağa verilmiştir.

09.02.2024 14:47  Güncelleme: 14:47
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Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren zanlı tutuklandı.

Olgunlar Mahallesi'nde özel bir hastanenin arka girişinde dün tartıştığı eşi Burcu Demir'i (32) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan M.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, fizyoterapi teknikeri Demir'in cenazesi, Karakoçan ilçesindeki cemevinde kılınan namazın ardından Yoğunağaç köyü Çukurca mezrasında toprağa verildi.

Olgunlar Mahallesi'nde özel bir hastanenin arka girişinde dün uzman çavuş M.C, yeni evlendiği Burcu Demir'e tabancayla ateş etmiş, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

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