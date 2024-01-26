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Elazığ'da Gıda Denetimlerinde Bozulan Çökelek ve Krema İmha Edildi - Son Dakika
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Elazığ'da Gıda Denetimlerinde Bozulan Çökelek ve Krema İmha Edildi

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, küflenmiş ve kokmuş olduğu tespit edilen 1180 kilogram çökelek ile 357 kilogram krema ele geçirildi. El konulan ürünler imha edilirken, işletmeye idari ceza uygulandı.

Elazığ\'da Gıda Denetimlerinde Bozulan Çökelek ve Krema İmha Edildi
26.01.2024 - 11:48,
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Elazığ'da gıda denetimlerinde bozulan 1180 kilogram çökelek ile 357 kilogram krema imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince halk sağlığının korunmasına yönelik kent genelindeki rutin denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda market, bakkal ve imalathanelerde denetim yapan ekipler, küflenmiş ve kokmuş olduğu tespit edilen 1180 kilogram çökelek ile 357 kilogram krema ele geçirdi.

El konulan ürünler ekiplerce imha edilirken, işletmeye idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ'da Gıda Denetimlerinde Bozulan Çökelek ve Krema İmha Edildi - Son Dakika
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