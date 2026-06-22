Elazığ'da Güneş Enerji Santralinde Yangın

ELAZIĞ'da güneş enerji santralinde (GES) çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Tadım köyünde bulunan güneş enerji santralinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,