Elazığ'da Güneş Enerji Santralinde Yangın - Son Dakika
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Elazığ'da Güneş Enerji Santralinde Yangın

22.06.2026 22:26
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Elazığ'da bir güneş enerji santralinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ELAZIĞ'da güneş enerji santralinde (GES) çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Tadım köyünde bulunan güneş enerji santralinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Elazığ, Enerji, Güneş, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Güneş Enerji Santralinde Yangın - Son Dakika

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