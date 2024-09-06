Elazığ'da hafif ticari araç bisikletli çocuğa çarptı, çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
Zübeyde Hanım Caddesi'nde dün akşam, alkollü olduğu iddia edilen B.Ç'nin kullandığı 23 AAE 400 plakalı hafif ticari araç, bisikletli U.E'ye (10) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı U.E, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
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