Elazığ'da Harput Kalesi'nde 1000 yıllık sanayi sitesi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Harput Kalesi'nde 1000 yıllık sanayi sitesi bulundu

Elazığ\'da Harput Kalesi\'nde 1000 yıllık sanayi sitesi bulundu

Elazığ'da tarihi Harput Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında, Orta Çağ ve Yakın Çağ'da aktif kullanılan 1000 yıllık bir sanayi sitesi ortaya çıkarıldı. Kazılarda demir atölyeleri, maden eritme ocakları ve metal malzemeler bulundu. Kazı alanının bir bölümü turizme açıldı.

28.08.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da birçok medeniyetin izlerini barındıran tarihi Harput Kalesi'nde, Orta Çağ ve Yakın Çağ'da aktif kullanılan 1000 yıllık, zamanın "sanayi sitesi" gün yüzüne çıkarıldı.

Milattan önce 3 binin ortalarında yerleşimin başladığı ve Urartu Krallığı tarafından surlarla çevrilen Harput Kalesi'nin batı surlarında iki burç arasında kalan bölgenin, 3 yıl süren kazı çalışmaları sonucu elde edilen buluntulardan, 1000 yıllık "sanayi sitesi" olduğu tespit edildi.

Alanın yüzde 50'lik kısmında tamamlanan kazı çalışmalarında, demir atölyeleri, maden eritme ocakları, cüruf, ok ve mızrak ucu, çivi, nal, mutfak eşyası gibi metal malzemeler bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği ile Fırat Üniversitesinin desteğiyle yürütülen kazı çalışmalarıyla, demir eser üretim bölgesinin bir bölümünün restorasyonu tamamlanarak burası turizme hazır hale getirildi.

Kasa kasa demir cürufları ile metal külçeler çıktı

Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, AA muhabirine, alanda kazıların ilk olarak 2014'te yapıldığını, daha sonra verilen uzun aranın ardından 2021'de tekrar başladığını söyledi.

Kazılar sonucu buranın demir atölyeleri, maden eritme ocakları ve depo alanlarından oluşan kompleks bir alan olduğunu tespit ettiklerini anlatan Aytaç, "Harput Kalesi'nin batı surlarının iki burç arasındaki bölümünün en az 1000 yıllık zamanın sanayi sitesi bölgesi olduğunu anladık." dedi.

Toplam 3 yıldır yapılan kazılarda demir atölyeleri, çok sayıda metal üretim tandırı ve kalıplar bulduklarını, kasa kasa demir cürufları ile metal külçeler çıktığını, mızrak ve ok ucu örnekleri elde ettiklerini bildiren Aytaç, stratejik olarak kalede özellikle silah üretiminin bu bölgede yapıldığını belirtti.

Aytaç, "Barış zamanında da çeşitli mutfak, mobilya aksamından, nal, çivi gibi aklımıza gelebilecek her türlü süs eşyası da dahil olmak üzere bu atölyelerde üretim yapıldığını düşünüyoruz. Kalelerde bu tür stratejik ürünler özellikle savaş zamanında çok önem taşıyordu ve bu tür üretimlerin yapıldığı bir alanı ortaya çıkardık." diye konuştu.

"Cephaneliğin de buraya yakın bir alanda olduğunu tahmin ediyoruz"

Tarihi açıdan çok değerli bir alanı turizme kazandırdıklarını aktaran Aytaç, "Şu anda Türkiye'de 1000 yıllık geçmişe sahip endüstri mirası alanı olarak ziyarete açık olan bir yer yok, dolayısıyla Harput Kalesi'nde endüstri mirası açısından önemli bir turizm alanı elde edildi." dedi.

Aytaç, elde edilen bulguların, sanayi sitesinin Bizans, Artuklu, Selçuklu, Dulkadiroğulları, Akkoyunlular ve Osmanlı dönemlerinde aktif kullanıldığını gösterdiğini kaydetti.

Kazılarda bulunan savaş malzemelerinin alanda bir cephaneliğin olduğuna işaret ettiğini vurgulayan Aytaç, "Cephaneliğin de buraya yakın bir alanda olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdilik cephaneliği tespit edemedik fakat bulunduğumuz alanın kazılmayan bir yerinden çıkacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Harput, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Harput Kalesi'nde 1000 yıllık sanayi sitesi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
11:46 İstanbul’da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı Feci görüntüler geliyor İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 13:34:01. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Harput Kalesi'nde 1000 yıllık sanayi sitesi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement