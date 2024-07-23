Elazığ'da Harput Kalesi ve çevresi FPV dronla görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da Harput Kalesi ve çevresi FPV dronla görüntülendi

Elazığ'da bulunan Harput Kalesi ve çevresi, FPV dron ile çekilen görüntülerle tanıtıldı. Tarihi kale, birçok medeniyetin izlerini barındırırken, içerisinde bulunan saray mutfağı da kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı. Harput Kalesi, tarihi önemi ve muhteşem manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

23.07.2024 13:59
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Elazığ'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi ve çevresi FPV dronla görüntülendi.

Milattan önce 3. yüzyılda yerleşimin başladığı ve Urartu Krallığı tarafından surlarla çevrilen Harput Kalesi, Roma, Bizans, Sasani, Artuklu, Selçuklu, Dulkadiroğulları, Safeviler ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini barındırıyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Harput Mahallesi'nde bulunan, Urartular tarafından doğal bir kaya üzerine inşa edilen tarihi kale, surlarla korunaklı ve yüksek bir mimariye sahip.

İç kale ve dış surlar olmak üzere iki bölümden oluşan Harput Kalesi yürütülen arkeolojik kazılarla tarihe ışık tutuyor.

Bölgeye hakim noktada bulunan Harput Kalesi'nde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları 2005 yılından bu yana kademeli olarak devam ediyor.

Kalenin Sarayönü olarak adlandırılan bölümünde Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ve ekibi tarafından geçen yıl yürütülen kazı çalışmalarında dönemin kale yöneticileri ve devlet adamları için yemek ve ekmek pişirilen mutfak bölümü bulundu.

Yaklaşık 1000 yıllık olduğu tahmin edilen saray mutfağında, 8 tandır ile çoğu kırık halde sırlı servis tabağı, çömlekler ile mancınık güllesi gün yüzüne çıkarıldı.

Bu yıl kazılar 16. sezonunda sürüyor.

Yılın dört mevsimi hem tarihi önemi hem de manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gören Harput Kalesi ve çevresi, FPV dron ile görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde kalenin genel görünümü, surları ve zirvesinde bulunan Türk bayrağı yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Harput Kalesi ve çevresi FPV dronla görüntülendi - Son Dakika

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