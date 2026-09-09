Elazığ'da hayat boyu öğrenme toplantısında yeni dönem faaliyetleri ele alındı - Son Dakika
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Elazığ'da hayat boyu öğrenme toplantısında yeni dönem faaliyetleri ele alındı

Elazığ\'da hayat boyu öğrenme toplantısında yeni dönem faaliyetleri ele alındı
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Elazığ'da, Vali Yardımcısı Armağan Turan başkanlığında İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda, halk eğitimi merkezlerinin tanıtımı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen mesleki, sosyal, kültürel ve okuma yazma kursları değerlendirildi.

Elazığ'da İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Vali Yardımcısı Armağan Turan başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen çalışmalar ile yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin planlamalar değerlendirildi.

Bu kapsamda halk eğitimi merkezlerinin tanıtımı, vizyonu ve hedef kitlesine yönelik bilgilendirmeler yapılırken, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı.

Mesleki ve teknik, sosyal ve kültürel kurslar, okuma yazma kursları ile aile ve ebeveyn eğitimlerine yönelik çalışmaların mevcut durumu görüşüldü.

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da hayat boyu öğrenme toplantısında yeni dönem faaliyetleri ele alındı - Son Dakika

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