Elazığ'da Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Elazığ\'da Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Elazığ Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilere yönelik bir etkinlik düzenledi.

04.10.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Belediyesince, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler görevliler eşliğinde bölümleri gezdi.

Merkezde görevli veteriner hekim Kübra Ünal, sadece bir gün değil her gün hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Hayvanlarında doğanın bir parçası olduğunu ifade eden Ünal, "Hayvanların bir canlı olarak doğada yaşama hakkı var. Biz de belediye olarak merkezimizi gezen öğrencileri misafir ettik. Çocuklara hayvanları koruma gününün ve duyarlılığını anlatmak amacıyla kedi ve köpek maması hediye ettik." dedi.

Öğrenci Melike Ayvalı da düzenlenen etkinliğin anlamlı olduğunu belirtti.

Emine Armağan ise Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettiği için mutlu olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

Elazığ Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 17:43:03. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Hayvanları Koruma Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement