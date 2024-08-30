Elazığ'da hükümlüler okulları eğitim ve öğretime hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da hükümlüler okulları eğitim ve öğretime hazırladı

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, hükümlülerin meslek öğrenerek topluma kazandırılması amacıyla meslek edindirme projeleri yürütüyor. Halk Eğitimi Merkezi'nde verilen boyacılık kursu sayesinde hükümlüler, okulların bakım ve onarım işlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Elazığ Belediyesi de malzeme desteği sağladı. Proje, hükümlüler ve eğitim kurumları için büyük bir katkı sağladı.

30.08.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da hükümlüler bakım ve onarımını yaptıkları okulları eğitim ve öğretime hazırladı.

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, hükümlülerinin meslek öğrenerek topluma kazandırılması amacıyla meslek edindirme projeleri yürütüyor.

Bu kapsamda yaklaşık 3 ay önce, Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli usta öğreticiler, denetimli serbestlik tedbirlerinden faydalanan hükümlüler için sertifikalı boyacılık kursu verdi.

"Hükümlülerimiz okullarda çok güzel işler çıkardı"

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin topluma uyumlarına yardımcı olmak ve yeniden suç işlemelerini önlemek için gereksinim duydukları yardım ve destek hizmetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürüttüklerini söyledi.

İnşaat sektöründe çalışanlara yönelik verilen boyacılık kursu sayesinde hükümlülerin bu işi öğrenerek meslek edindiğini kaydeden Pirinççi, boyacılık mesleğini öğrendikten sonra ilk başta 5 katlı kurum binasını boyadıklarını ve çok güzel bir iş çıkardıklarını aktardı.

Pirinççi, hükümlülerin bakım ve onarım işlerini ücretsiz yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz tatildeyken denetimli serbestlik tedbirinden faydalanan hükümlülerimiz, okulların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı, 20 okulumuzun temizlik, bakım ve onarım işlerini yaptı. Son olarak da Güzelyalı köyünde bulunan ilkokulumuzun boya, badana ve temizlik işlerini yaptılar. Merkezde ve kırsaldaki okullarımızı yeni eğitim ve öğretim yılına en güzel şekilde hazırlıyoruz. Okullarımız ihtiyaç bildirdi ve hükümlülerimiz okullarda çok güzel işler çıkardılar. Bundan sonraki süreçte de herhangi bir okulumuz talepte bulunduğu taktirde hükümlülerimizi yönlendireceğiz."

Belediye malzeme desteğinde bulundu

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ise Koruma Kurulunun üyesi olarak hayata geçirilen proje kapsamında okulların boyanması için malzemesi desteğinde bulunduklarını kaydetti.

Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini aktaran Bilginoğlu, "Belediye olarak her zaman bu tarz sosyal sorumluluk projeleri içerisinde Başkanımızın talimatlarıyla ya projenin yürütücüsü ya ortağı ya da paydaşı durumunda olduk." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürü Metin Özgen de projenin hükümlüler ve eğitim kurumları açısından çok faydalı olduğunu dile getirerek, proje sayesinde okullara çok büyük katkılar sağlandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Elazığ Belediyesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da hükümlüler okulları eğitim ve öğretime hazırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
17:58 Hindistan’da Dalit Anne ve Oğlu Polis Merkezinde Şiddete Uğradı Hindistan'da Dalit Anne ve Oğlu Polis Merkezinde Şiddete Uğradı
17:49 Göztepe maçında saldırıya uğramıştı Tahkim Kurulu’ndan Ali Koç’un cezasına indirim Göztepe maçında saldırıya uğramıştı! Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'un cezasına indirim
17:31 Sebebi taraftarlar UEFA’dan maça saatler kala Trabzonspor’a ceza Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza
17:05 Yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı Yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
16:41 İşin içinde Mbappe de var Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e yeni görev İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev
16:41 Çorum’da evden kaçan maymun mahalleyi birbirine kattı, 1 kişi yaralandı Çorum'da evden kaçan maymun mahalleyi birbirine kattı, 1 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 12:42:23. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da hükümlüler okulları eğitim ve öğretime hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement