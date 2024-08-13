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Elazığ'da ihtiyaç sahibi ailelere 60 bin parça giysi dağıtıldı

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesinin desteğiyle açılan giyim mağazasında, ihtiyaç sahibi bin 430 aileye ulaşılarak, toplamda 60 bin parça kıyafet, ayakkabı ve çanta dağıtıldı.

Elazığ'da ihtiyaç sahibi ailelere için giyim mağazası açıldı. Elazığ Belediyesinin destekleriyle Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde bir dernek tarafından bir buçuk ay önce açılan giyim mağazasında bugüne kadar bin 430 aileye ulaşıldı. Her aileden ortalama 4 kişiye 10 parça giysi verilen mağazada yaklaşık 60 bin parça kıyafet, ayakkabı, çanta teslim edildi.

Sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Belediye Başkanımızın bu anlamda Elazığ'ımızda kadınlara, gençlere, yaşlılara birçok sosyal sorumluluk adına yapmış olduğu projeler halen devam etmektedir. Bu geçici giyim mağazasında şu ana kadar Elazığ'da yaşayan daha çok ihtiyaç sahibi, gelir grubu düşük ve dezavantajlı kesime hitap ederek çok ciddi bir çalışma ortaya koyduk" dedi.

Derneğin Doğu Anadolu temsilcilisi Alparslan Tarih ise "Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte ortaklaşa bir yardımlaşma mağazası açtık. Sağ olsunlar, kendileri bu yeri bize temin ettiler. Biz de elimizden geldiğince burada ailelere, yardım amaçlı çalışıyoruz. Şu ana kadar bin 430 aileye ulaştık. Bu da 4 kişi ile hesaplandığında 6 bin kişiye tekabül ediyor. Bu 6 bin kişiye de 10 parça ürün vererek bugüne kadar 60 bin parça malzeme teslim edildi. Alınan ürünlerin hepsi de sıfır olarak barkodla çıkış işlemleri yapılıyor" şeklinde konuştu.